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Международный день бэкапа отмечают накануне 1 апреля

Международный день резервного копирования или День бэкапа проводится ежегодно 31 марта. Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

Как отмечает calend.ru, в век компьютеров и электроники обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо «ударить по кошельку». Да и каждый отдельный пользователь домашнего компьютера, коммуникатора или простого сотового телефона может получить немало огорчений, потеряв нужные данные — от любимых фотографий, домашних видеозаписей или необходимых статей до контактных телефонов и адресов. Поэтому, вместо того, чтобы хранить их в одном месте (например, на компьютере), еще одну копию всей важной информации советуют помещать в надежное хранилище.

Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.

День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля — существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот день. Результат их действия — сбой в работе системы или потеря информации.

Сегодня существует множество различных подходов, средств и программ, обеспечивающих грамотную систему резервного копирования. Как организовать этот процесс — дело каждого пользователя. Можно осуществить соответствующие действия самостоятельно или обратиться к специалистам по данному вопросу.