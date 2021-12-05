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Россия и Белоруссия отменяют с 1 апреля плату за входящие звонки в роуминге

Россияне, находящиеся в Белоруссии, с 1 апреля 2022 года смогут бесплатно принимать входящие звонки. Такие же условия будут действовать для белорусских абонентов в России.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

«Отмена платы за входящие звонки на территории Союзного государства для абонентов в роуминге способствует укреплению партнерства и интеграции двух стран, о котором договорились главы государств - Владимир Путин и Александр Лукашенко. <...> Благодаря этому россияне, находящиеся в Белоруссии, смогут бесплатно принимать звонки от близких. Аналогичные условия будут действовать для белорусских абонентов в России. И очень символично, что данное решение вступает в силу в канун Дня единения наших народов, который ежегодно отмечается 2 апреля», – сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 18 марта снимаются все ограничения на перемещение граждан между РФ и Белоруссией.