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Весенний призыв в 2022 году в России будет меньше прошлогоднего - Шойгу

На военную службу этой весной будет направлено 134,5 тысячи российских граждан, это меньше, чем было в прошлом году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В соответствии с указом президента в Вооруженные силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134 с половиной тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года», - приводит слова Шойгу «Интерфакс».

Он поручил начать отправку призывников в войска в конце мая. «Первые отправки новобранцев к месту прохождения службы поручаю начать в третьей декаде мая», - сказал министр.

Весенняя призывная кампания стартует в РФ 1 апреля.

В прошлом году отправка новобранцев в соединения и воинские части Вооруженных сил РФ в ходе весеннего призыва началась с 15 апреля. Тогда, согласно указу президента, на военную службу были призваны граждане с 18 до 27 лет, всего - 134 650 человек.