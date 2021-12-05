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Роскомнадзор привлечет «Википедию» к административной ответственности

Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации. Об этом сообщайте на сайте ведомства.

«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», - отметили в Роскомнадзоре.

Согласно российскому законодательству за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.