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Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в России в апреле

Компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля.

Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии («Смерть на Ниле»), так и российские релизы вроде «Мистера Нокаута», пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

В начале марта компания Disney прекратила выпуск новых фильмов в России и приостановила лицензирование проектов для видеосервисов.

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При этом успевшие до этого выйти в российский прокат голливудские релизы оставались в репертуаре отечественных кинотеатров.