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В Белгородской области произошло несколько взрывов

Несколько взрывов зафиксировано в Белгородской области, один из них повредил линию электропередачи, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова. В результате ЧП никто не пострадал.

«Осмотрел места взрывов. В Никольском оно находится далеко за пределами населенного пункта. Была нарушена линия электропередачи. <...> В Ясных Зорях обстановка спокойная, никто не пострадал. От хлопка повреждено одно окно в жилом доме», - , написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков добавил, что сейчас линия электропередачи в Никольском уже восстановлена. Поврежденный жилой дом в Ясных Зорях будет восстановлен в кратчайшие сроки, губернатор дал соответствующее поручение главе сельсовета.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что на территорию плодопитомника в Никольском упал снаряд, выпущенный со стороны Украины.

По данным издания, 1 апреля в Белгороде ВС Украины нанесли два авиаудара, в результате чего произошел пожар на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт». Жертв и пострадавших при ЧП нет. Пожар охватил резервуары с топливом, из-за возгорания расселяют жителей домов на трех улицах рядом с предприятием. Кроме этого, по данным директора АО "Дирекция по развитию промышленных зон" Андрея Минаева, после обстрела повреждены не менее семи объектов в двух промышленных парках области.