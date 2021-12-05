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Минпромторг: В России решена проблема дефицита бумаги

В России удалось решить вопрос с дефицитом бумаги, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, сейчас ситуация нормализуется и цены возвращаются к уровням января - февраля текущего года.

«Недостаток офисной бумаги на рынке наблюдался, это правда, примерно две-три недели в марте, он был связан с тем, что приостановил работу Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат», - сказал Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24». Он пояснил, что дефицит наблюдался из-за остановок поставок химикатов для отбеливания бумаги, которые закупались в Финляндии. Теперь компания нашла новых поставщиков химикатов в России, а также в Индии и Китае.

В связи с тем, что компания занимает порядка 40% рынка, нехватка продукции стала заметной, и цены сильно выросли из-за временного локального дефицита. По словам Евтухова, никакого дефицита в ближайшее время не будет. Комбинат заявил, что сейчас он уже удовлетворяет почти 80% заказов.

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Как отмечает «Коммерсант», ранее Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России. Отмечалось, что ведомство примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на этот товар, установленных отдельными участниками рынка.