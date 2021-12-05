В России и мире

В Кремле рассказали о плане укрепления западных границ

Военный потенциал на западных границах России будет усилен, чтобы никому не пришло в голову на нее напасть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он напомнил, что министр обороны Сергей Шойгу докладывал Верховному главнокомандующему, что у стран НАТО укрепляется военный потенциал на западных границах с Россией. Владимир Путин дал поручение, и министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах, подчеркнул Дмитрий Песков.

«Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем. Так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», - заявил пресс-секретарь президента, .