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В России полностью обновят систему дополнительного образования детей

К 2030 году в России полностью обновится система дополнительного образования детей и будут созданы необходимые условия для самореализации и развития молодых талантов. Это предусмотрено концепцией развития дополнительного образования, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Концепция будет реализовываться в два этапа: с 2022 по 2024 год и с 2025 по 2030 год. В первую очередь в рамках концепции планируется распространить целевую модель развития дополнительного образования по всей стране. Сейчас такая модель применяется в 72 регионах. Она предполагает переход на персонифицированное финансирование – выдачу специальных сертификатов, по которым ребенок может посещать кружки и секции бесплатно.

Также планируется создать новые учебные места и обновить инфраструктуру системы дополнительного образования – провести капитальный ремонт или реконструкцию зданий, закупить новое оборудование, внедрить цифровые сервисы и современный контент. Регионам на эти цели будут предоставлены субсидии из федерального бюджета.

Кроме того, предполагается создание и развитие сети технологических кружков, где будут готовить будущих ученых и инженеров, открытие новых школьных музеев, театров, спортивных клубов и медиацентров. Будут разработаны новые туристические маршруты, во время которых школьники смогут познакомиться с историей, культурой и традициями своего региона.

Особое внимание в концепции уделено детям с инвалидностью и их вовлечению в систему дополнительного образования. В образовательных организациях продолжится работа по созданию всех необходимых условий. К самому образовательному процессу планируется активно привлекать молодых специалистов, в том числе для обучения детей в сельской местности. Для молодых специалистов будут разработаны дополнительные меры поддержки.

Утвердить концепцию развития дополнительного образования правительству поручил президент по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое состоялось 1 июня 2021 года.