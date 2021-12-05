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В России и мире

В Казахстане сообщили о предотвращении покушения на президента

03.04.2022 09:00|ПсковКомментариев: 0

Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе комитета национальной безопасности республики.

«Двадцать пятого марта 2022 года в городе Нур-Султан контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики "А", планировавший покушение на президента Казахстана и ряд высокопоставленных государственных служащих», - говорится в сообщении.

Поясняется, что одновременно он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

«Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов», - информирует пресс-служба.

Согласно сообщению, в результате обыска у подозреваемого нашли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупную сумму денег. Оружие в Казахстан завезли частями в профессионально замаскированном виде.

На предварительном следствии казахстанец признался в совершении этих действий «по заданию и в интересах иностранного государства».

Идет расследование по части первой статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части четвертой статьи 255 (Акт терроризма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Теги: #терроризм #Казахстан
Источник: Псковская Лента Новостей
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