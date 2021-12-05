Вирусолог заявил о невозможности окончания пандемии в 2022 году из-за непривитых

Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, поскольку половина населения Земли еще не вакцинирована, а в Китае нет коллективного иммунитета, поскольку болезнь вновь начала распространяться в стране. Об этом в заявил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков.
Вирусолог не исключил, что возросшая заболеваемость в Китае может выйти из-под контроля. «В Китае возможно, что они не смогут удержать эту ситуацию под контролем и тогда у них будет довольно затяжной процесс этой заболеваемости. Я не думаю, что они полностью справятся в этом году с заболеваемостью. Но и в других странах третьего мира возможно, что это все затянется», — отметил он
На данный момент в Китае за все время пандемии было зарегистрировано 1 491 725 случаев коронавируса. При этом только в середине февраля 2022 года в стране началась вторая волна заболеваемости.