В России и мире

Мошенники стали чаще похищать личные данные россиян – эксперты

Специалисты по информационной безопасности зафиксировали рост доли успешных кибератак на россиян. По оценкам экспертов компании «Group-IB», с 17 февраля по 10 марта россияне получили вдвое больше вредоносных рассылок, чем за предыдущие три недели, и активность киберпреступников нарастает.

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«Мы видим рост количества рассылок вредоносных программ: шпионского ПО (на 72%), бэкдоров — лазеек, которые намеренно оставляются разработчиками (131%), загрузчиков (325%). По масштабам в лидерах — программы-шпионы, которые позволяют похищать данные пользователей: логины и пароли, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию», — цитируют руководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности CERT-GIB компании Group-IB Александра Калинина «Известия».

По данным «Positive Technologies», частота использования шпионского ПО для кражи данных россиян c I квартала увеличилась на 17%.

Итоги IV квартала 2021 года показали, что 73% инцидентов заканчивались утечками личных данных, сказано в исследовании компании Positive Technologies. Для сравнения: в III квартале 2021-го успешными были лишь 62% атак.