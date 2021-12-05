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Атлантический циклон несет потепление на Русскую равнину

Атлантический циклон несет потепление на Русскую равнину. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Спасательные службы готовятся к последствиям потепления, которое в эти дни развивается в европейской части России. Уже в среду в Москве термометры показали +7…+9 градусов, это пока максимум нынешнего апреля. В Пскове было почти +11 градусов, в Саратове - вообще около +15 градусов», - рассказали синоптики.

В метеоцентре пояснили, что потепление несет атлантический циклон, который смещается по северу Европы. Облачные поля в зоне его влияния довольно плотные. Сегодня, 8 апреля, они накроют северную часть Русской равнины. При этом по периферии циклона в Россию поступает хорошо прогретый воздух из Средиземноморья. И сегодня потепление выйдет на пик. Слабые оттепели будут наблюдаться даже на берегах Ледовитого океана. А в средней полосе дневная температура повысится до +10…+15 градусов, на юге будет +15…+20 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики не прогнозируют наступление климатической весны в Псковской области до середины апреля.