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Численность населения России по переписи оценили в 147 миллионов человек

Росстат подвел предварительные итоги всероссийской переписи населения 2021 года, сообщил глава ведомства Павел Малков.

«Ориентировочная оценка численности населения страны - это 147 миллионов человек. Здесь будут еще небольшие уточнения, мы завершаем обработку данных. Но отклонения от этой цифры составят не более 0,3%. То есть теперь можно сказать, что по состоянию на 1 октября прошлого года в стране постоянно проживало около 147 миллионов человек», - цитирует чиновника РИА Новости.

Он добавил, что пока нет точных сведений по численности населения регионов, окончательные итоги специалисты Росстата подведут к маю. В статистическом ведомстве также уточнили, что представленная цифра - не окончательная, продолжается проверка данных из разных источников.

«Сведения в ходе всероссийской переписи населения собирались через портал госуслуг, планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. В настоящее время ведется работа по объединению баз, вычищению дублей и проверке связанности данных», - пояснили в Росстате.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Изначально ее планировали на 2020 год, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Принять участие можно было как в традиционном формате через переписчика, так и в электронном — на портале госуслуг.

По итогам предыдущей переписи, на 1 октября 2010 года в России проживали 145,141 миллиона человек (это актуальные данные с добавлением населения Крыма). Как указали в Росстате, итоговое значение численности населения может быть скорректировано на 0,2-0,3% (400-500 тысяч человек) в большую или меньшую сторону.