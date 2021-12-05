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Роспотребнадзор предупредил о возможных продажах продукции Kinder с сальмонеллой

Роспотребнадзор сообщил о возможном нахождении в продаже продукции Kinder с опасной для здоровья человека сальмонеллой. В пресс-службе ведомства уточнили, что присутствие бактерии возможно в таких наборах кондитерских изделий как Kinder Happy Moments, Kinder Circus, Kinder Mix, Kinder Uovo Maxi, Schoko-bons, Mix Сross Сat Kinder, Happy Snack.

В Роспотребнадзоре рассказали о поступлении оперативной информации по международным информационным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов - RASFF, а также по международной сети органов по безопасности пищевых продуктов - ИНФОСАН) о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium. В ведомстве уточнили, что принимают меры по выявлению и изъятию из оборота указанной пищевой продукции.

Как отмечает «Российская газета», накануне итальянская компания Ferrero начала изымать из продажи шоколадные яйца Kinder из-за возможного риска заражения сальмонеллой. Отозваны были партии, которые производились на заводе в бельгийском Арлоне. Меры коснулись Великобритании, Испании, Ирландии, Бельгии, Франции, Германии и Люксембурга. Кроме того, некоторые виды продукции отозваны в США, большие шоколадные яйца - в ОАЭ и Катаре, некоторые виды киндер-сюрпризов было решено отозвать и в Австралии.