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В России и мире

Исследования назальной вакцины от COVID-19 в России проведут с участием детей

10.04.2022 09:00|ПсковКомментариев: 1

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей, но это следующий этап после полного завершения исследований на взрослых, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости. Так директор центра ответил на соответствующий вопрос. 

Напомним, 1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса,

Теги: #дети #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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