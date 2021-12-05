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Исследования назальной вакцины от COVID-19 в России проведут с участием детей

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей, но это следующий этап после полного завершения исследований на взрослых, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Это будет следующий этап, после полного завершения исследования у взрослых», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости. Так директор центра ответил на соответствующий вопрос.

Напомним, 1 апреля Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину для профилактики коронавируса,