В России и мире

Сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте» запустили в России

Разработчики программного обеспечения компания Juice Development запустила сервис по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте». Об этом говорится в сообщении на странице компании в соцсети.

Как уточняет РБК, сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps, c его помощью блогеры смогут переехать на другую платформу в автоматическом режиме. Разработчики сервиса отметили, что приложение исключает возможность переноса канала третьими лицами — для этого оно генерирует уникальный код, который нужно добавить в описание канала в YouTube Studio.

YouTube 9 марта заблокировал доступ пользователям к каналу «Дума ТВ», на котором транслировались заседания нижней палаты парламента и публиковались комментарии депутатов Госдумы. У «Думы ТВ» было 145 тысяч подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.

В тот же день Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей YouTube, восстановить доступ к каналу «Дума ТВ» на видеохостинге и объяснить причину блокировки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что YouTube подписал себе приговор, и призвала российских пользователей «побыстрее» переносить контент на российские платформы.

В пресс-службе Google объяснили, что канал с трансляциями депутатов Госдумы был заблокирован в связи с введенными против них санкциями США, которые были объявлены после начала Россией спецоперации на Украине.