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В России и мире

В Госдуме планируют доработать законопроект о блокировке СМИ

12.04.2022 07:03|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о внесудебном прекращении деятельности средств массовой информации (СМИ) Генпрокуратурой может быть доработан ко второму чтению. В нем будут более четко прописаны права иностранных и российских СМИ. Об этом сообщили авторы документа, который Госдума планирует принять в первом чтении уже 18 мая.

Документом предлагается наделить генпрокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ, если они распространяют недостоверную информацию. В этом случае их деятельность будет запрещена, а сотрудники лишатся аккредитации, отмечают «Известия».

«Сейчас мы определили в законопроекте, что российским СМИ запрещается любое распространение противоправного контента. Поэтому, конечно, наши издания должны будут внимательно относится к своим публикациям», — рассказал один из авторов законопроекта Андрей Луговой.

При этом он уточнил, что ко второму чтению авторы более внимательно рассмотрят обеспокоенность российских СМИ поправками.

Вероятность доработки законопроекта подтвердила также депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду», соавтор законопроекта Яна Лантратова.

«В условиях беспрецедентной информационной войны, которую мы наблюдаем сейчас, у нашей страны должны быть законодательно предусмотрены рычаги воздействия на ситуацию — зеркальные меры реагирования. Возможность ответить взаимностью на блокировку наших, российских ресурсов. Это пока рамочный закон, еще будем его обсуждать, вносить поправки», — пояснила она.

Теги: #СМИ #Госдума #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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