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Роскомнадзор потребовал от Google исключить из его сервисов угрозы в адрес россиян

Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно принять меры по исключению из его сервисов угроз в адрес российских пользователей, сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил требование американской ИТ-компании Google LLC о незамедлительном принятии мер по исключению из сервисов компании высказываний угроз в адрес российских пользователей», - говорится в сообщении.

Ранее в работе сервиса Google.Translate было выявлено нарушение экстремистского характера. Указанный сервис при вводе для перевода словосочетания dear Russians (дорогие россияне) предлагал российским пользователям заменить его переводом фразы dead Russians (мертвые россияне). Причем для поисковых запросов с упоминанием других национальностей подобные предложения отсутствовали.

Роскомнадзор потребовал от американской компании принять исчерпывающие меры по недопущению подобных ситуаций в отношении российских пользователей, а также проинформировать ведомство о причинах появления таких сообщений.