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Путин заявил о планах возобновить лунную программу в России

Россия намерена возобновить свою лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25», заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград космонавтам.

«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома "Восточный" автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25"», - приводит слова Путина «Интерфакс».

Президент подчеркнул, что России нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь, на Земле, эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии и медицины.