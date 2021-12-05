В России и мире

Лукашенко прокомментировал разговоры об объединении России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении выстроить такое единство с Россией, которое послужило бы примером всем остальным. Об этом он сказал во время визита во Владивосток.

«(Говорят, что - ред.) вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас буду учиться. И как санкции преодолевать и так далее», - приводит слова Лукашенко ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки в роуминге.