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Суд арестовал сооснователя онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра»

Мещанский суд Москвы арестовал одного из основателей онлайн-площадки по продаже наркотиков «Гидра» Дмитрия Павлова. Об этом говорится в электронной базе данных суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павлова Д. О., который проходит по делу, возбужденному по части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере")», - приводит сообщение ТАСС. В нем также отмечается, что решение было вынесено 11 апреля и не вступило в законную силу. По закону у Павлова есть 10 дней, чтобы обжаловать его.

Ранее сообщалось, что Минюст США внес санкционный список интернет-площадку даркнета по торговле наркотиками Hydra Market. По версии американских властей, руководство ею осуществлялось с территории России и других стран СНГ.

Перед этим прокуратура Франкфурта-на-Майне сообщила, что власти Германии во вторник конфисковали находящиеся на территории ФРГ серверы Hydra Market и изъяли биткойны на сумму в €23 млн.