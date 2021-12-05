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Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз

Максимальный размер штрафа за поездку на поезде с внешней стороны увеличен до четырех тысяч рублей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сумма штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте не менялась с момента принятия первоначальной редакции КоАП, то есть на протяжении 20 лет, и составляла 100 рублей, сообщает РИА Новости.

Согласно подписанному закону, повышается денежное взыскание за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Теперь его размер составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Авторы инициативы отмечали, что в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что именуется как «трэйнсерфинг», «трэйнхопинг», «зацепинг».

Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, утверждают создатели закона.