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В России и мире

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз овощей и фруктов из Турции

16.04.2022 13:00|ПсковКомментариев: 0

Роспотребнадзор упростил порядок импорта перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции, сообщается на сайте ведомства.

«По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики», — цитирует сообщение РИА Новости.

Специалисты ведомства довели до турецких властей требования российской стороны по контролю за содержанием пестицидов в пищевой продукции.

«Благодаря проводимой работе удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Основанием для либерализации импорта стали результаты выездной проверки, во время которой сотрудники ведомства отобрали пробы для исследований. По итогам их анализа «превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено».

Напомним, в прошлом году инспекторы выявили продукцию, содержащую остаточные количества пестицидов, в том числе не прошедших государственную регистрацию, и для которых не установлены гигиенические нормативы. Это привело к усилению санитарно-карантинного контроля и приостановке ввоза небезопасных овощей и фруктов из Турции.

Теги: #Роспотребнадзор #овощи #фрукты
Источник: Псковская Лента Новостей
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