Александр Козловский заявил о скорой отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией полностью отменят с 1 июня. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Гость студии отметил, что около 90 тысяч россиян находятся на территории Белоруссии и пользуются там российскими сим-картами, соответственно, они несут дополнительные затраты за роуминг. Кроме того, депутат заметил, что в приграничных районах Псковской области, например, в Невельском, есть риск того, что телефон «перескочит» на вышку связи в соседнем государстве, тогда пользователям тоже приходится платить за роуминг.
Мера об отмене роуминга стала возможной благодаря работе, проводимой в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что россияне, находящиеся в Белоруссии, с 1 апреля 2022 года могут бесплатно принимать входящие звонки.