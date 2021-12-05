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В России и мире

Александр Козловский заявил о скорой отмене роуминга между Россией и Белоруссией

18.04.2022 13:26|ПсковКомментариев: 0

Роуминг между Россией и Белоруссией полностью отменят с 1 июня. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«С 1 июня роуминг отменяет, сейчас он немного сокращен, у нас переходный период. Мне кажется, что все от от этого выигрывают, граждане от этого выигрывают», - сказал Александр Козловский.

Гость студии отметил, что около 90 тысяч россиян находятся на территории Белоруссии и пользуются там российскими сим-картами, соответственно, они несут дополнительные затраты за роуминг. Кроме того, депутат заметил, что в приграничных районах Псковской области, например, в Невельском, есть риск того, что телефон «перескочит» на вышку связи в соседнем государстве, тогда пользователям тоже приходится платить за роуминг.

Мера об отмене роуминга стала возможной благодаря работе, проводимой в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что россияне, находящиеся в Белоруссии, с 1 апреля 2022 года могут бесплатно принимать входящие звонки.

Теги: #Белоруссия #Россия #роуминг
Источник: Псковская Лента Новостей
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