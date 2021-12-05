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Александр Козловский оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии

Россия и Белоруссия имеют большие перспективы по части сотрудничества. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«В будущем у нас достаточно большие перспективы для объединения усилий и использования компетенций и возможностей двух стран, чтобы создать какие-то общие продукты, которыми можно будет пользоваться и в России, и в Белоруссии, то есть на территории Союзного государства», - сказал Александр Козловский.

Он добавил, что сегодня Россия и Белоруссия реализуют порядка восьми совместных программ, они ежегодно обновляются, при этом некоторые рассчитаны на несколько лет. По его словам, эти программы, в частности, касаются генно-инженерных разработок, разработок новых сельскохозяйственных культур. «Это сложные истории, которые можно сделать, наверное, только объединившись», - заключил депутат.