Александр Козловский оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии

Россия и Белоруссия имеют большие перспективы по части сотрудничества. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Он добавил, что сегодня Россия и Белоруссия реализуют порядка восьми совместных программ, они ежегодно обновляются, при этом некоторые рассчитаны на несколько лет. По его словам, эти программы, в частности, касаются генно-инженерных разработок, разработок новых сельскохозяйственных культур. «Это сложные истории, которые можно сделать, наверное, только объединившись», - заключил депутат.