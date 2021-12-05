Александр Козловский рассказал о целях Союзного государства

Главная цель Союзного государства России и Белоруссии — гармонизация отношений между двумя этими странами. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил депутат Государственной думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Он пояснил, что в парламенте Союзного государства создано несколько комиссий, каждая из которых работает по своему направлению — экономическому, бюджетному и другим.
«Наша задача — сделать так, чтобы граждане Союзного государства в наименьшей степени чувствовали разницу, когда приезжают в одно из этих государств, не являясь его гражданами», - пояснил депутат.