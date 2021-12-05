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ЛДПР предлагает ЦБ выпустить банкноты с Жириновским

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил об инициативе фракции выпустить ограниченный тираж монет или купюр с изображением Владимира Жириновского. Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

По словам Ярослава Нилова, соответствующую просьбу депутаты фракции ЛДПР озвучили в ходе рабочей встречи с Эльвирой Набиуллиной. «Этот вопрос мы подняли в самом начале встречи. Надеемся, в ЦБ нашу просьбу услышат и поддержат», - сказал он.

Напомним, о смерти Владимира Жириновского стало известно 6 апреля. Последние два месяца он находился в больнице с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.