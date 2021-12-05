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В Госдуме хотят запретить иноагентам инвестиции и обучение детей

21.04.2022 15:51|ПсковКомментариев: 0

Признанные иноагентами не смогут обучать детей и быть инвесторами на стратегических предприятиях, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Помимо ранее закрепленных ограничений для иностранных агентов, в нашем законопроекте предусмотрены новые нормы, имеющие особое значение. В частности, устанавливается запрет влияния иностранных агентов на детей в Российской Федерации в какой бы то ни было форме», - приводятся слова Пискарева в телеграм-канале комиссии.

В нем отмечается, что иностранным агентам предлагается запретить осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков. Данный законопроект был представлен на заседании комиссии 21 апреля, сообщает «Интерфакс».

Также предлагается запретить иностранным агентам инвестировать в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. «К ним, в частности, относятся производители вооружений и военной техники, компании, работающие в сфере авиации и космонавтики, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых, и ряд других», - говорится в сообщении.

Кроме того, законопроект предусматривает, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку.

Также в законопроекте вводится понятие «иностранный агент», определяется, кто не может быть признан иноагентом, даются пояснения таким понятиям, как «иностранное влияние», «иностранные источники», «политическая деятельность», предусматривается ведение единого реестра с информацией об иноагентах и «аффилированных с ними лицах», определяется порядок включения и исключения из него.

Источник: Псковская Лента Новостей
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