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Псковскую улицу переименуют в украинском Днепре

В украинском Днепре переименуют более 30 улиц, названия которых связаны с Россией.

Фото: Flickr / Denis Korablev

Ранее в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете на Украине географических названий, связанных с Россией, ее историей и выдающимися деятелями. Власти ряда украинских населенных пунктов уже начали менять названия улиц. В частности, в Ивано-Франковске были переименованы несколько десятков улиц, сообщает РИА Новости.

«В Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, которые были связаны с Россией. Топонимы переименовали в разных районах города. Уже в ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, а также тех, кто играет важную роль в этой борьбе», – говорится в сообщении на сайте горсовета.