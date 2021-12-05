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Макрон победил на выборах во Франции после подсчета 100% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон набирает во втором туре президентских выборов 58,55 %, сообщает МВД страны по итогам подсчета ста процентов голосов.

Соперница Макрона, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получает 41,45 %. Она признала поражение, но пообещала продолжить выполнять свои обязательства перед французами. В частности, Ле Пен заявила, что ее политическое движение начнет большую борьбу на выборах в парламент, пишет РИА Новости.

Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка составила 63,23 %.

Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. Тогда действующий глава государства набрал 27,84 % голосов, лидер «Национального объединения» — 23,15 %.

Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.