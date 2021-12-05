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ФСБ предотвратила нападения на известных российских журналистов

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных российских журналистов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

Глава государства подчеркнул, что пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов, пишет РИА Новости.

Издание сообщает, что ФСБ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших по заданию СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева.

В ходе обысков изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тысячи патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.

Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.