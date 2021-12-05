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Андрей Турчак: ИТ-специалистам из ОПК и бюджетных учреждений нужны особые меры поддержки

ИТ-специалистам из ОПК и бюджетных учреждений нужны особые меры поддержки. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, сообщается в Telegram-канале партии.

Эти сферы должны быть конкурентоспособны, подчеркнул он на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Андрей Турчак считает, что на них можно распространить меры поддержки, аналогичные тем, что действуют в здравоохранении и образовании – это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».

«Есть ряд сфер, которым сложно конкурировать по зарплатам, чтобы удержать сотрудников. Это, в первую очередь, сфера оборонно-промышленного комплекса, IT-сектора региональных и местных органов власти, бюджетных учреждений. Предлагаем по аналогии оперативно подготовить меры поддержки таких категорий», - отметил Андрей Турчак.

Кроме того, он предложил дать возможность бесплатно получать второе высшее образование по ИТ-специальностям.

Также Андрей Турчак предложил расширить список получателей ИТ-льгот. В их число могут включить учителей информатики и работников радиоэлектронной промышленности, работников радиоэлектронной промышленности – всех, кто имеет профильное образование и квалификацию. На них необходимо распространить отсрочку от призыва в армию, льготную ипотеку, которые предусмотрены указом президента, считает он.