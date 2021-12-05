Андрей Турчак: ИТ-специалистам из ОПК и бюджетных учреждений нужны особые меры поддержки

ИТ-специалистам из ОПК и бюджетных учреждений нужны особые меры поддержки. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, сообщается в Telegram-канале партии.
Эти сферы должны быть конкурентоспособны, подчеркнул он на заседании Совета по развитию цифровой экономики. Андрей Турчак считает, что на них можно распространить меры поддержки, аналогичные тем, что действуют в здравоохранении и образовании – это программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель».
Кроме того, он предложил дать возможность бесплатно получать второе высшее образование по ИТ-специальностям.
Также Андрей Турчак предложил расширить список получателей ИТ-льгот. В их число могут включить учителей информатики и работников радиоэлектронной промышленности, работников радиоэлектронной промышленности – всех, кто имеет профильное образование и квалификацию. На них необходимо распространить отсрочку от призыва в армию, льготную ипотеку, которые предусмотрены указом президента, считает он.