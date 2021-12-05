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Эстония запретила въезд Филиппу Киркорову

Власти Эстонии запретили эстрадному певцу Филиппу Киркорову в течение пяти лет въезжать в страну, пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной. Об этом сообщила пресс-служба эстонского МВД.

«Филиппу Киркорову запрещен въезд в Эстонию с 22 апреля 2022 до апреля 2027 года. Концерт Киркорова должен был состояться в Таллине 27 мая. Пятилетний запрет на въезд также был установлен для певицы Полины Гагариной, концерт которой был намечен на 23 сентября. Эти артисты поддержали действия России на Украине», - приводит РИА Новости сообщение иностранного ведомства.

Правительство Эстонии на прошлой неделе запретило въезд в страну артистов из России и Белоруссии, которые поддерживают российскую специальную операцию на Украине. При этом составление списков артистов, выступления которых запрещено в Эстонии, не планируется. Запрет на въезд находится в компетенции министерства внутренних дел и департамента полиции и пограничной охраны.

В Литву Киркорову запрещен въезд с 19 января 2021 года. Летом 2021 года Украина включила Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Напомним, 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской спецоперации на Украине.