Digital Holding займется цифровизацией здравоохранения

Digital Holding, МегаФон и ООО «IT-Med» при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения. Как сообщает пресс-служба МегаФона, крупнейший цифровой холдинг Узбекистана в рамках Иннопрома презентовал технологические решения для реализации стратегии «Электронное здравоохранение – 2025».
Завершить создание единой медицинской базы данных и комплекса интегрированных информационных систем в Узбекистане планируется к 2025 году. Кроме разработки решений для телемедицинских консультаций и запуска платформы электронных рецептов усилия сторон будут направлены на развитие информационных систем, позволяющих упростить управление средствами фонда медицинского страхования и контролировать качество оказываемых услуг.
Пациентов медицинских учреждений ждет переход на электронные медицинские карты и удобные сервисы онлайн-записи к врачам, информирование о результатах лабораторных исследований через sms и e-mail.
В рамках сотрудничества также планируется моделирование системы для работников скорой медицинской помощи с аудио и видеосвязью между диспетчерами и бригадами и оперативным sms-оповещением врачей.
Digital Holding — совместное предприятие российских МегаФона и «ЮэСэМ Телеком» и правительства Узбекистана. В СП входит телеком-оператор Ucell, New Solutions (ранее – ICS Holding Uzbekistan) и CRPT Turon. Деятельность СП направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Республике Узбекистан, в частности, за счет формирования цифровой инфраструктуры в соответствии с международными стандартами, а также внедрение передовых технологий и систем в сферах хранения и обработки данных, цифровой маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.