Сергей Лавров заявил о реальном риске ядерной войны

Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала.
Он напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки» вновь подтвердили тезис о недопустимости применения этого оружия.
«Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — цитирует РИА Новости главу российской дипломатии
Сергей Лавров также выразил надежду, что западные страны не допустят отправки своих войск на Украину.
«Мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения — что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, — и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», — сказал он.
При этом все лидеры стран НАТО исключают вовлечение альянса в прямое столкновение с Россией, кроме руководства Польши, добавил Сергей Лавров.