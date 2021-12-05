В России и мире

В России могут создать национальную библиотеку шрифтов

В России могут создать национальную библиотеку шрифтов. Такие инициативы рассматривает Минцфиры.

В середине апреля стало известно, что американская Monotype закрыла россиянам доступ к каталогу своих шрифтов. Компания владеет в том числе популярными Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. Это не означает, что в России нельзя будет их использовать — просто создатели ПО больше не смогут приобретать продукты лицензионно. Однако разрешительные документы важны, например, при закупке программ для госструктур, пишет газета «Известия».

Вероятно, национальная библиотека может представлять собой отечественный фонд цифровых шрифтов, знаковый состав которых поддерживает письменные языки всех народов РФ и языки зарубежных партнеров, предположил коммерческий директор компании «ПараТайп» (крупнейший в России шрифтовой магазин) Сергей Бобрышев.

«Все шрифты, входящие в нее, должны иметь открытую пользовательскую лицензию», — считает эксперт.

Пока в госсекторе и бюджетных учреждениях сейчас преимущественно используются Arial и Times New Roman, рассказал заместитель генерального директора ГК «Астра» Юрий Соснин. Переход на российские шрифты станет возможен, когда выйдут указания о внесении изменений в инструкции и иные требования по оформлению документов, полагает он.

«Если появится аналогичная [российская] коллекция, которая будет полностью распространяться свободно, это может избавить веб-студии от проблем, связанных с авторскими правами, что положительно скажется на этом рынке», — пояснил гендиректор «Кибер-Тренинг Рус» Олег Бахтадзе-Карнаухов.

Он отметил, что компании смогут использовать шрифты в своем ПО бесплатно, не переживая за иски со стороны правообладателей.