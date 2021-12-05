В России и мире

Названы способы регистрации компании в Дубае

Современные условия открытия бизнеса в Дубае привлекают иностранных инвесторов. Желающие могут выбрать материковую часть или зоны свободной торговли этого процветающего города, чтобы зарегистрировать компанию и воспользоваться выгодной налоговой системой. Вы можете воспользоваться услугами агента по регистрации компании в Дубае с минимальными расходами, узнайте подробнее по ссылке. Ниже представлены шаги, которые вы должны предпринять в этом отношении.

Как открыть фирму в Дубае

Чтобы открыть компанию в Дубае, иностранные инвесторы должны сначала выбрать правильную структуру бизнеса. Большинство деловых людей отдают предпочтение обществу с ограниченной ответственностью (ООО), самой простой и адаптированной структуре из существующих. Вот что нужно сделать, чтобы начать бизнес в Дубае в качестве иностранца:

Вам нужен как минимум 1 акционер, чтобы зарегистрировать ООО в зоне свободной торговли. Для материковой части необходимо как минимум 2 акционера.

Выберите тип деятельности, которую вы хотите реализовать в этом городе.

Подготовьте название для компании, а затем проверьте его действительность.

В зависимости от деятельности вам необходимо подать заявку на получение торговой лицензии в Дубае.

Необходимо составить документы компании, такие как устав и учредительный договор.

Далее требуется регистрация компании для уплаты налогов и социальных взносов сотрудников. Согласие на создание компании дает департамент экономического развития в Дубае.

Стоит отметить, что минимальных вложений для открытия бизнеса в Дубае нет. Минимальный капитал, необходимый для создания ООО в Дубае, должен быть размещен в банке и храниться там в течение примерно 2 недель, прежде чем его можно будет использовать для создания фирмы. Однако по некоторым контрактам и деловым возможностям нет ограничений на сумму денег, которую можно инвестировать.

Какие типы торговых лицензий существуют в Дубае

Для открытия компании в Дубае необходимо получить торговую лицензию. Давайте рассмотрим существующие категории.

Профессиональная лицензия требуется для сервисных фирм в Дубае. Те, кто предлагает услуги в области управления, информационных технологий, маркетинга, образования и здравоохранения, должны получить эту лицензию.

Коммерческая лицензия требуется для любого торгового бизнеса в Дубае. Наиболее распространены виды деятельности, связанные с продажей товаров и услуг.

Промышленная лицензия нужна тем, кто хочет работать в производственном секторе Дубая.

Туристическая лицензия требуется для тех, кто занимается деятельностью в этом секторе. Например, туристические агентства обязаны предъявлять этот тип лицензии.

Налогообложение ООО в Дубае

Открытие бизнеса в Дубае в качестве иностранца также требует внимания к налогам, которые вы платите. Есть несколько преимуществ для тех, кто решает основывать свой бизнес и открыть счет в Дубае (подробнее об открытии счета в ОАЭ на сайте).

5% НДС.

Нет корпоративного налога, за исключением нефтегазового сектора.

Бесплатная репатриация прибыли.

Защита договоров об избежании вторичного обложения налогами, подписанных ОАЭ со странами мира.

Что касается экономики ОАЭ и ее направления, вот некоторая информация по этому поводу:

Общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2020 год превысил порог в 150 миллиардов долларов США.

В 2020 году на услуги размещения и питания приходилось около 40% от общего объема ПИИ.

Электроэнергетика – еще один привлекательный сектор для иностранных инвесторов. В 2019 году он поглотил около 13% от общего объема иностранных инвестиций.

ОАЭ предлагают качественные условия для ведения бизнеса иностранцам, а экономика динамична и диверсифицирована.

Страна богата природными ресурсами, такими как нефть и газ.

Инвестируйте, и вы получите партнерство

Иностранный инвестор — это не просто вкладчик в компании; он также становится партнером в деятельности фирмы и несет равную ответственность за ключевые решения компании. Во многих случаях ООО является единственным видом организационной структуры, доступной для иностранных инвесторов для торговли и производства; тем не менее, высокий уровень доверия и представленность на рынке делают ее отличным вариантом.