В России и мире

В России разработали основу для гипоаллергенных детских смесей

Российские ученые создали основу для гипоаллергенных смесей для детского питания, которая позволит импортозаместить компоненты зарубежного производства. Разработкой занимались специалисты ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН совместно с технологами Козельского молочного завода.

«Такие смеси создают из молочного белка. Чтобы пища не вызвала у младенца нежелательных реакций, в сыворотку добавляют ферментный препарат, который на молекулярном уровне расщепляет белок на фрагменты — пептиды», — пояснила «Известиям» кандидат медицинских наук, эксперт в области функционального питания ФНЦ пищевых систем Александра Суржик.

Белок расщепляется на такие фрагменты, которые не могут вызвать аллергическую реакцию, подчеркнула эксперт.

Смеси, которые изготавливают по описанной технологии, нужны детям с аллергией на белок коровьего молока (АБКМ) как минимум до 12 месяцев. Иногда необходимо оставлять смесь в питании малышей до двух-трех лет.

С непереносимостью белка коровьего молока сталкивается каждый двадцатый ребенок, рассказала главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., профессор профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета Елена Булатова.

Если ориентироваться на показатели рождаемости в 2021 году, среди появившихся за этот срок малышей такая особенность есть у 70 тысяч, пояснила она.