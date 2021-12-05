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Дача есть у каждого третьего горожанина в России - опрос

27.04.2022 16:31|ПсковКомментариев: 0

Треть проживающих в городах россиян (33%) имеют дачи, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, опубликованным в среду на сайте ВЦИОМ, каждый шестой гражданин РФ (16%) располагает дачным домиком, пригодным для проживания круглый год. Еще у 17% респондентов есть дача, подходящая для сезонного пребывания.

По данным социологов, каждый восьмой (12%) горожанин имеет земельный участок. При этом более половины городских жителей (57%), заявили, что у них нет ни дачи, ни участка, передает «Интерфакс».

Всероссийский опрос был проведён 2 апреля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В июле 2019 года ВЦИОМ сообщал, что дачей, загородными домом и земельным участком владеют 42% жителей российский городов, а за пять лет до этого загородной недвижимостью обладали 46% сограждан, проживающих в городах. По тем данным ВЦИОМ, 59% россиян не имели дачи, а в 2014 году удельный вес таких респондентов составлял 49%.

Источник: Псковская Лента Новостей
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