В России и мире

В России запатентовали робота для добычи воды на Луне

Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (КИ) разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны, что позволит в перспективе обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Обосновывая целесообразность данного изобретения, ученые отмечают, что в существующих сегодня отечественных и зарубежных проектах луноходов не предусмотрена функция добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта.

При этом, как утверждают специалисты КИ, предложенный ими робот сможет обеспечить водой лунную станцию, а также вести дозаправку ракет, в том числе c многоразовым ядерным ракетным двигателем.

Как отмечает «Газета.Ру», ранее стало известно, что российские ученые исследовали изменение климата за 500 тысяч лет на основе данных о придонных водах Атлантики.

Ученые из Атлантического отделения Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и их российские и немецкие коллеги исследовали донные морские осадки, поднятые с глубины порядка 4000 метров в южной части котловины Зеленого мыса.

Выводы этой работы помогут понять климатические закономерности и предсказать будущие климатические перестройки.