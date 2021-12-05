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Путин подписал указ о дополнительных мерах по кибербезопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пишет РИА Новости, на заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных фондов, государственных корпораций и иных организаций возлагаются полномочия по обеспечению информационной безопасности соответствующих ведомств, в том числе по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, реагированию на компьютерные инциденты.

Отмечается, что глава государства постановил создать в организациях структурные подразделения, отвечающие за это направление.

Кроме того, c 1 января 2025 года в России указанным ведомствам запрещается использовать средства защиты информации, происходящие из недружественных стран.

Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Также о приостановке работы в России заявили несколько компаний, предоставлявших услуги электронных сервисов.

В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.