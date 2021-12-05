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Памятник советским воинам осквернили на Куршской косе в Литве

Вандалы осквернили памятник советским солдатам Великой Отечественной войны на захоронении в поселке Неринга на Куршской косе Литвы. Об этом сообщил департамент полиции при МВД республики в ежедневной сводке происшествий.

«В воскресенье было замечено, что в памятник были брошены стеклянные емкости с красной краской», - говорится в сообщении. Полиция ведет расследование инцидента, пишет ТАСС.

На местном воинском кладбище захоронены семь Героев Советского Союза - бойцы 113-го стрелкового полка 16-й Литовской дивизии, которые первыми 28 января 1945 года переправились с материка на косу и удерживали позицию до подхода основных сил.