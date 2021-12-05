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МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья

МИД Латвии призывает своих граждан покинуть непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику и отказаться от поездок туда. Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

«С учетом... деятельности вооруженных сил невдалеке от молдавской границы мы настоятельно призываем граждан не ездить в Приднестровский регион, а уже находящихся там - покинуть регион», - приводит РИА Новости сообщение иностранного ведомства.

В непризнанной ПМР ранее произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен «красный» уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

РФ заявила, что осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине, при этом ситуация на Левобережье Днестра надежно контролируется миротворцами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.