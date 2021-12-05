В России и мире

Депутат Госдумы заявил о возможном сокращении рабочей недели в недалеком будущем

Переход к четырехдневной рабочей неделе — вопрос недалекого будущего, завил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более, в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия. Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение. К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращенная рабочая неделя изначально невозможна», — приводит слова парламентария РИА Новости.

При этом для отдельных видов и направлений бизнеса такой переход означает прямое сокращение прибыли, отметил он.

«Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — продолжил политик.

Пандемия показала, что нормальный баланс между работой и свободным временем вполне возможен, в условиях технического совершенствования, по мере внедрения искусственного интеллекта часть привычных трудовых затрат будет постепенно перекладываться на технику и технологии, отметил Нилов, добавив, что это позволит освободить время на «инвестиции в себя и свой интеллект».

«Сегодня в мире идет уже цифровая революция. На предприятиях все меньше требуется физическая сила, а больше умственная. Человек превращается из рабочего в оператора машин. В связи с этим назрела очередная реформа условий труда», — заключил Нилов.