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Парламент Эстонии не поддержал предложение отозвать подпись под договором о границе с РФ

Парламент Эстонии на заседании, которое прошло сегодня, 3 мая, не поддержал предложение правительству отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Российской Федерацией. Как сообщает «Интерфакс», за инициативу проголосовали 28 депутатов, против - 53. Всего в составе парламента 101 народный избранник.

Напомним, с соответствующим предложением выступила парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, «подписанный 18 февраля 2014 года пограничный договор узаконивает продолжающуюся оккупацию Российской Федерацией территорий Эстонской Республики и отдает данные территории без получения Эстонии какой-либо компенсации за сданные территории».

В нем говорится, что Россия «незаконно удерживает примерно 5,2% территории Эстонской Республики», которые до Второй мировой войны принадлежали Эстонии на основании Тартуского мирного договора 1920 года. Речь идет о части территорий Псковской и Ленинградской областей.

Эстония и Россия в настоящее время не имеют юридически оформленной границы. В 2005 году после длившихся более 10 лет переговоров в Москве был подписан пограничный договор. Однако эстонская сторона при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора.

Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Москва расценила это как попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. В 2014 году главами МИД двух стран был подписан новый договор, который до сих пор не ратифицирован.