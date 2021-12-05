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Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022»

Россияне не смогут проголосовать за участников музыкального конкурса «Евровидение», который начнется в Турине 10 мая, заявил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло.

«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», - приводит его слова РИА Новости.

В феврале Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе «Евровидение» в 2022 году. Решение принято в связи с обеспокоенностью организации по поводу «беспрецедентного кризиса на Украине».

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По словам продюсера Симоны Марторелли, исключение России связано с «ценностями, на которых основан EBU». «Это было сложное решение, но это не означает, что эта ситуация не может быть пересмотрена в будущем», - сказала Марторелли на пресс-конференции для иностранных журналистов в Италии.