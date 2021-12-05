Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов о бюджете Пскова
Больше, чем друг картинки с выставки собак
Праздник весны и труда
ВЫИГРАЙ СВАДЬБУ МЕЧТЫ
Автомобиль Geely с выгодой до 440 тысяч
Господин Рейтингомер
Новая политическая реальность
«Моя История» за рамками стандартов
«Истфакт» Найти Вороний камень
Центры «Псковэнергосбыта» режим работы
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
школа без второго иняза
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё В России и мире 05.12.2021 09:220 Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным» 04.05.2022 09:150 Закон о внешнем управлении могут принять в первом чтении в мае 04.05.2022 08:270 ОНФ назвал долю несоответствующих нормам контрактов на охрану школ и детсадов 03.05.2022 17:292 Россияне назвали необходимую для счастья сумму ежемесячного заработка 03.05.2022 15:095 Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022» 03.05.2022 13:028 Парламент Эстонии не поддержал предложение отозвать подпись под договором о границе с РФ
 
 
 
Самое популярное 28.04.2022 07:5111 Власти России планируют повысить МРОТ 30.04.2022 12:4011 Руководителей обкома КПРФ задержали в Псковской области 29.04.2022 10:334 Девушка выпала из окна многоэтажки в Пскове 28.04.2022 13:210 В Пскове простились с погибшим на Украине военнослужащим 28.04.2022 09:380 Власти ответили на предложение псковичей продлить майские праздники
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

ОНФ назвал долю несоответствующих нормам контрактов на охрану школ и детсадов

04.05.2022 08:27|ПсковКомментариев: 0

По оценке ОНФ, до 70% контрактов на охрану детских учебных заведений отыгрываются на суммы значительно ниже необходимых. Об этом заявил руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов.

«Мы постоянно проводим мониторинги качества охраны в школах и детсадах. Минимум треть людей говорят о том, что здания вообще не охраняются. Четверть говорят, что человек, который сидит на охране, не выполняет свою функцию. Наше Бюро расследований выявило, что 70% контрактов отыгрываются на суммы значительно ниже необходимых по оценке Росгвардии», — цитирует Михаила Кузнецова газета «Известия».

ОНФ направлял материалы расследований в Генпрокуратуру. По словам Михаила Кузнецова, вопрос сейчас активно прорабатывается в правительстве, там должны выйти на финальные цифры.

«Другого выхода, кроме как передавать это Росгвардии, либо работать по стандартам, которые она определяет, не существует», — считает глава исполкома ОНФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Когда нужно отключать отопление в жилых домах?
В опросе приняло участие 500 человек
04.05.2022, 09:150 Закон о внешнем управлении могут принять в первом чтении в мае 04.05.2022, 09:040 Пробки образовались на Завеличье из-за ремонтных работ 04.05.2022, 08:460 Жилые дома горели вчера в Острове и Бежаницах 04.05.2022, 08:270 ОНФ назвал долю несоответствующих нормам контрактов на охрану школ и детсадов
04.05.2022, 08:090 Пенсионер погиб при пожаре в Себежском районе 04.05.2022, 07:580 Об арктическом вторжении предупредили синоптики жителей Европейской России 04.05.2022, 07:400 Очередь из грузовиков на въезд из Эстонии в Россию под Псковом выросла до 500 фур 04.05.2022, 07:190 Наказание за мошенничество с пенсионерами ужесточат в России
04.05.2022, 07:000 В России началась трехдневная рабочая неделя 03.05.2022, 23:190 В Пскове перекрыли движение на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной 03.05.2022, 22:000 Эксперты Роскачества дали советы по выбору замаринованного шашлыка 03.05.2022, 21:460 Псковичам предлагают увековечить память поэтов-фронтовиков
03.05.2022, 21:410 За неделю у жителей Псковской области изъяли шесть единиц оружия 03.05.2022, 21:320 Дорожные знаки с гербами установят в Пскове 03.05.2022, 21:220 Плановые остановки котельных начнутся в Великих Луках с 17 мая 03.05.2022, 21:010 Дновец не поторопился с трудоустройством и попал в тюрьму
03.05.2022, 20:420 Первый открытый фестиваль по робототехнике прошел в Палкинском районе 03.05.2022, 20:200 Жители СЗФО стали тратить на отпуск меньше денег — опрос 03.05.2022, 19:590 Полиция продолжает искать страдающего потерей памяти псковича 03.05.2022, 19:371 На дорогах в Великих Луках обновляют разметку
03.05.2022, 19:151 Несанкционированную свалку ликвидировали в псковской деревне Писковичи 03.05.2022, 18:530 Путин подписал указ об ответных экономических мерах России на санкции 03.05.2022, 18:320 Жителя Дновского района отправили в колонию за кражу серебряных серег 03.05.2022, 18:120 Погребение взрослого и ребенка нашли на подворье монастыря в Пскове
03.05.2022, 17:440 Началось голосование за лучших участников конкурса «Чистый Псков» 03.05.2022, 17:293 Россияне назвали необходимую для счастья сумму ежемесячного заработка 03.05.2022, 17:100 Противотанковую мину обнаружили на берегу реки в Островском районе 03.05.2022, 16:501 Репетиции парада Победы организуют в Пскове 4 и 7 мая 
03.05.2022, 16:310 Московская художница написала для «Михайловского» портреты сыновей Пушкина 03.05.2022, 16:110 Дновец получил квартиру в разрушающемся здании и обратился в прокуратуру 03.05.2022, 15:510 Псковичка заняла третье место на кубке России по прыжкам на мини-батутах 03.05.2022, 15:310 Депутат выразил надежду на появление новой школы на Запсковье в ближайшие годы
03.05.2022, 15:095 Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022» 03.05.2022, 14:490 Полиция в Опочке просит помочь с поиском угнанной «Оки» 03.05.2022, 14:300 Дождь с мокрым снегом прогнозируют в Псковской области 4 мая 03.05.2022, 14:110 Свыше 30 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за сутки
03.05.2022, 13:490 Дмитрий Барабанов рассказал о «звездочке» округа №14 в Пскове 03.05.2022, 13:291 ДТП затрудняет движение автомобилей на дамбе в Пскове 03.05.2022, 13:080 «Мицубиси» и «Газель» столкнулись на трассе в Псковском районе 03.05.2022, 13:028 Парламент Эстонии не поддержал предложение отозвать подпись под договором о границе с РФ
03.05.2022, 12:450 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о работе с избирателями и о комфортной городской среде. ВИДЕО 03.05.2022, 12:257 Псковский омбудсмен напомнил о важности наличия свободы слова 03.05.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Дмитрием Барабановым 03.05.2022, 12:034 В псковской больнице провели проверку после жалобы на неоказание помощи ребенку
03.05.2022, 11:410 Участниками конкурса чтецов в Пскове стали 25 студентов 03.05.2022, 11:210 Число жертв коронавируса в Псковской области достигло 1 825 03.05.2022, 11:110 Очевидцы сняли на видео пожар у реки Великой в Пскове 03.05.2022, 10:534 Депутат Госдумы заявил о возможном сокращении рабочей недели в недалеком будущем
03.05.2022, 10:330 Жилой дом загорелся в Пскове из-за поджога  03.05.2022, 10:180 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о работе с избирателями и о комфортной городской среде 03.05.2022, 10:000 Всемирный день свободы печати отмечают 3 мая 03.05.2022, 09:400 Миссис Псков-2021 приняла участие в королевском дефиле на конкурсе в Москве
03.05.2022, 09:190 Женщина с зеленым рюкзаком пропала в Невельском районе 03.05.2022, 09:005 В Эстонии рассмотрят предложение об отзыве подписи под договором о границе с РФ 02.05.2022, 22:170 Более 5 тысяч бесед и лекций о вреде наркотиков провели в школах Псковской области 02.05.2022, 22:000 В Пскове продолжается розыск без вести пропавшего бездомного
02.05.2022, 21:401 РФС выразил несогласие с отстранением российских клубов и сборных от евротурниров 02.05.2022, 21:200 Псковский астроном-любитель запечатлел восход Млечного Пути. ВИДЕО 02.05.2022, 21:007 Западные санкции серьезно ударили и по Пскову — глава «Опоры России» 02.05.2022, 20:400 В Хорватии и Швейцарии сняли ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса
02.05.2022, 20:200 В Псковской области пройдет второй международный патриотический поход 02.05.2022, 20:020 УЕФА отстранил российские клубы и сборную от международного сезона 02.05.2022, 19:401 Глава «Опоры России»: Главный ответ на рост цен — это конкуренция 02.05.2022, 19:190 «Беседка»: О вызовах и «окнах возможностей» для отечественного бизнеса. ВИДЕО
02.05.2022, 19:000 Небольшой дождь пройдет в Псковской области 3 мая 02.05.2022, 18:400 Псковский «Акваполис» отметил свое 6-летие 02.05.2022, 18:300 «Норма права»: Единственное жилье и банкротство физического лица. ВИДЕО 02.05.2022, 18:250 Пскову удалось сохранить свое лицо — глава «Опоры России»
02.05.2022, 18:110 Автомобиль врезался в ограждение на улице Максима Горького в Пскове 02.05.2022, 17:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой «Опоры России» 02.05.2022, 17:432 В Псковской области продолжает снижаться раскрываемость преступлений 02.05.2022, 17:210 МИД Латвии призвал сограждан покинуть территорию Приднестровья
02.05.2022, 17:000 Юные псковички представят регион в финальном этапе Гимнастрады 02.05.2022, 16:412 Псковичей попросили сжимать пластиковые бутылки перед отправкой в контейнер 02.05.2022, 16:180 В России прогнозируют увеличение числа кемпингов более чем на треть к 2023 году 02.05.2022, 16:002 В Пскове начали асфальтировать улицы Леона Поземского и Труда. ФОТО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru