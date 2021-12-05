В России и мире

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования

В Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, сообщается в Telegram-канале Минобороны республики.

«В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», - говорится в сообщении.

Состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе, отметили в ведомстве.

Проверка носит комплексный характер. «Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей», - подчеркивается в сообщении.

Проводимые мероприятия являются «одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности».

«В ходе проверки спланировано перемещение значительного количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам общего пользования. Просим жителей населенных пунктов и водителей транспортных средств быть предельно внимательными с учетом видимости и погодных условий», - добавили в ведомстве.