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Умер первый глава независимой Белоруссии Станислав Шушкевич

Первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни 3 мая. По словам его вдовы, к смерти привели последствия перенесенного COVID-19.

Этой весной политик заразился коронавирусом, его дважды госпитализировали в реанимацию.

Семья пока не определилась с датой и местом прощания, пишет РИА Новости.

Станислав Шушкевич родился в 1934 году в Минске. Закончил физмат БГУ и затем занимался научной работой.

В 1991 году он возглавил Верховный совет Белоруссии и находился на этом посту до 1994 года.

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще Шушкевич, президент России Борис Ельцин и президент Украины Леонид Кравчук подписали соглашение о создании СНГ, которым констатировали прекращение существования СССР.